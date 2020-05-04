4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно первые доноры сдали плазму для больных коронавирусом, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Гродненского областного центра трансфузиологии Константин Маслаков.

Первыми донорами стали двое молодых людей из Гродно, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией. Чтобы человек мог стать донором иммунной плазмы, должно пройти как минимум 15 дней от момента полного лабораторного и клинического выздоровления. По истечении этого срока сотрудники центра обратились к молодым людям с соответствующей просьбой. "Они ответили согласием. Сегодня был выполнен забор плазмы", - рассказал Константин Маслаков.

По данным специалистов, в Гродно донорами плазмы могут стать около трех десятков человек. Желающих просят обратиться в областной центр трансфузиологии. Специалисты также дополнительно обзвонят всех переболевших.-0-