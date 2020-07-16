В Гродно поздравили первого малыша, родившегося в день освобождения города

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно сегодня отмечает 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия начались с митинга в парке им.Жилибера у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Руководство города и области, представители организаций и учреждений возложили венки к Вечному огню, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот день мы чтим память тех, кто освобождал Гродно, восстанавливал город из руин, - сказал на митинге председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. - Сегодня благодаря труду нескольких поколений мы живем в красивом, цветущем городе. Отрадно, что гродненцы любят свой город, делают его еще краше, появляются новые жилые районы, места для отдыха, улучшается инвестиционный климат, развивается экономика, производство".

По традиции приветствовали и первого родившегося в праздничный день юного жителя Гродно. Это мальчик, который появился на свет сразу полуночи у Анны и Сергея Змитревич. Новорожденный - второй ребенок в семье, у него есть четырехлетняя сестра. Представители общественных объединений вручили семье подарки.

"Ребенка еще не видел. Сразу после праздника отправлюсь в роддом, - отметил счастливый папа. - Очень удивился, когда позвонили и пригласили на митинг, - приятно и почетно. Уверен, сын станет достойным жителем города". Кстати, назвать юного гродненца планируют Александром.

Продолжает праздник проект "Виртуозы на балконе". В течение дня на балконах по улицам Ожешко и Тельмана выступают артисты Гродненского городского центра культуры и Гродненской капеллы.

Вечером тематическую концертную программу "Гродно - слово всем нам родное" с участием артистов Гродненского городского центра культуры примет парк им.Жилибера. В 18.00 стартует молодежный легкоатлетический пробег по улицам города.

В лесопарке Пышки на танцевальной площадке организуют музыкально-развлекательную программу для пожилых. Подготовлена и культурно-спортивная программа "100 шагов к здоровью скандинавской ходьбой". Праздничные концерты пройдут в центре ремесел "Наследие" по ул.Реймонта и у ротонды на смотровой площадке по ул.Дарвина. В микрорайонах города запланированы игровые и анимационные программы для детей.

Сегодня в Гродно также запустили четыре обновленных троллейбусных маршрута. Так, маршруты №5, 7 и 14 продлены до нового спального района Колбасино, а маршрут №23 "ул.Одельская - ул.Саяпина" связал районы Грандичи и Ольшанка. Проезд в общественном транспорте на протяжении всего дня бесплатный.

Гродно был освобожден 16 июля 1944 года войсками 2-го и 3-го Белорусских фронтов (16 июля - правонабережная часть города, 24 июля - занеманская). 17 воинским частям и соединениям было присвоено наименование "Гродненский". Именами многих освободителей города названы улицы, школы, пограничные заставы, а Гродно в числе других населенных пунктов Беларуси был награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".-0-