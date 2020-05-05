В Гродно правнуку фронтовика передали утерянную боевую медаль

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно правнуку фронтовика передали утерянную ранее медаль "За отвагу". Торжественная церемония прошла в музее военного комиссариата Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Медаль случайно обнаружили в Дятловском районе. Она была не в лучшем состоянии, однако сохранился номер награды. Благодаря ему установили владельца: им оказался уроженец Гродненской области Николай Фомич Манкевич. Награду он получил за бои под польской Гдыней в феврале - марте 1945 года. Как и при каких обстоятельствах была потеряна медаль, сегодня уже не установить.

Ветеран войны Николай Манкевич умер в начале 1990-х годов. Кропотливая работа с архивами, документами помогла вычислить его родственников. Они по-прежнему живут на родине ветерана в Щучинском районе. Награду сегодня вручили правнуку фронтовика Павлу Ивутю.

Павел Ивуть

"К сожалению, прадед умер, когда я был совсем маленький. Лично пообщаться мы не смогли. Но в семье чтят память о нем, гордятся. Правда, сам прадед, как говорила мама, совсем не любил вспоминать войну. С радостью он встречал 9 Мая, но в то же время сильно горевал о погибших товарищах, тех, кто приближал Победу, но ее не дождался", - рассказывает Павел Ивуть. Известия о найденной медали стали для семьи неожиданностью. У прадеда было несколько наград, он их ценил и, конечно, помнил о потерянной.

"Эта реликвия станет еще одним напоминанием о тех непростых, трагических и героических временах, поможет и мне воспитать поколение сознательных и достойных граждан, которые помнят и чтят историю своей Родины", - отметил Павел Ивуть. Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы медаль больше не покинула семью.

"Благодаря подвигу ветеранов, тех, кто ценой своей жизни, здоровья завоевал Победу, мы сегодня живем в мире. Мы чтим их память, передаем из поколения в поколение славные традиции", - сказал военный комиссар Гродненской области Вячеслав Раманенко. Он сообщил: в регионе сегодня более 770 воинских захоронений, все они поддерживаются в порядке, благоустраиваются.

Вячеслав Раманенко

Постоянно продолжается и поисковая работа, благодаря которой устанавливают новые, ранее неучтенные захоронения, имена погибших и пропавших без вести воинов, порой спустя десятки лет находят героев и награды. В 2020 году, например, в Гродненской области намечено исследовать свыше 30 поисковых объектов. Относятся эти захоронения ко времени Первой мировой и Великой Отечественной войн.-0-

Фото Леонида Щеглова