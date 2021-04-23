В Гродно в связи с похолоданием вновь включают отопление в жилфонде

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вновь включают отопление в жилых домах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства Гродненского горисполкома.

В связи с похолоданием горисполком согласовал работу отопления с 23 апреля.

"В режиме протапливания будут работать системы отопления в жилищном фонде, общежитиях, поликлиниках, школах и детсадах", - отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства Гродненского горисполкома.

Поэтапное отключение тепла в областном центре началось с 19 апреля. Сейчас же отопление будет работать, пока вновь не потеплеет.-0-