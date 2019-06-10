В Гродно выбирают туристический бренд города

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно стартовал открытый городской конкурс по созданию туристического бренда города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела спорта и туризма горисполкома Евгений Ародь.

На конкурсе представлены 20 работ от авторов, дизайн-студий, рекламных компаний и учреждений образования. Голосование за лучшие работы началось сегодня и продлится до 15 июля. "Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте телерадиовещательного канала "Гродно Плюс", - отметил Евгений Ародь.

По итогам голосования будут определены 10 работ, из которых комиссия конкурса выберет лучшую. Будут важны и визуализация бренда, и его обоснование. Работа победителя после заключения с ним договора будет использована в продвижении Гродно.

Организатор конкурса - отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома.-0-