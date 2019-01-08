В Гродно завершен ремонт Коложской церкви

8 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершен ремонт одного из древнейших действующих храмов Беларуси - Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви XII века. Сегодня прошел благодарственный молебен, посвященный окончанию внутренних ремонтных работ в храме, передает корреспондент БЕЛТА.

Внутри храма завершена отделка деревянной стены изнутри. Заменены потолок, пол в алтарной части. Возведены балкон для певчих, галерея. Все эти элементы деревянные. В качестве материала использовался долговечный дуб.

"Важно, что сейчас храм живет полноценной, настоящей богослужебной жизнью. Абсолютно все, кто посещает сейчас храм, отмечают высокое качество проделанных работ. Сегодня мы благодарим всех, кто был причастен к этому великому делу, кто приложил усилия к тому, чтобы святыня обрела достойный вид", - отметил настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников.

Он подчеркнул, что ремонт предусматривал немало кропотливой, нестандартной работы, требовал индивидуального подхода. С задачей успешно справились специалисты ОАО "Гродножилстрой". Также благодарности удостоены проектировщики из УП "Институт Гродногражданпроект", представители облисполкома.

Ремонт внутри храма стал продолжением масштабных работ по сохранению святыни. В начале 2018 года был завершен капитальный ремонт деревянной стены храма. Тогда была восстановлена несущая способность каркаса здания, деревянная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада. Также в прошлом году выполнено благоустройство территории вокруг храма, установлена наружная подсветка. Финансировались работы из фонда Президента по поддержке культуры и искусства, областного бюджета, а также спонсорских средств.

"Не навредить - было главным принципом при проведении работ. Пристальное внимание уделялось ремонту со стороны Министерства культуры. Объект - чрезвычайно сложный. Его ценность высока не только для Гродненской области. Можно говорить о мировом значении памятника. Важно, что грамотно сработали и строители, и проектировщики ", - отметила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович. Она подчеркнула, что вскоре в Коложской церкви будет оборудовано археологическое окно. Часть пола покроют прочным стеклом: под ним прихожане и посетители церкви смогут рассмотреть фундамент, а также остатки некогда утраченной старинной колонны храма.

Прорабатываются и вопросы консервации каменной части храма, стабилизации температурно-влажностного режима внутри церкви. Рассматриваются различные варианты, изучается международный опыт применения различных растворов, технологий консервации.-0-