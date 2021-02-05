В густонаселенных районах Минска перепроверят все компенсаторы на ПИ-трубах теплосетей

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет составлена карта компенсаторов на ПИ-трубах теплосетей в зоне отключения большого количества домов для дальнейшей проверки агрегатов. Об этом сообщил сегодня директор филиала РУП "Минскэнерго" "Минские тепловые сети" Александр Бузо на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце января этого года в нескольких микрорайонах Московского района столицы пропало отопление, а в кранах - горячая вода. Без теплоснабжения осталось 244 жилых дома, 28 детских садов и 17 школ. Для выявления причины понадобилось время: оказалось, что на участке тепломагистрали в районе пересечения улиц Есенина - Рафиева был поврежден сильфонный компенсатор на ПИ-трубе (но это не было заметно сразу). Это стало прецедентом на такого вида сетях", - сказал Александр Бузо.

"Дело в конструкции самого компенсатора. Мы будем выходить на заводы-производители, чтобы решить этот вопрос. И составим полный перечень таких компенсаторов, выделим те, которые в зоне отключения большого количества домов. Также надо выработать методологию выявления их состояния", - добавил он.

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