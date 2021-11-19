В хозяйства Гомельской области до конца года поступят 11 новых газомоторных комбайнов

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. До конца 2021 года на сельхозпредприятия Гомельской области поступят 11 новых газомоторных комбайнов, сообщил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2021" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновлению технического парка в регионе уделяют особое внимание. "В эту уборочную кампанию на полях региона работали 34 новых комбайна, из них 10 газомоторных, еще 11 поступят в хозяйства региона до конца этого года", - сказал Геннадий Соловей.

Кроме того, на празднике "Дажынкі" "Гомсельмаш" подарил два комбайна - зерноуборочный и картофелеуборочный - сельхозпредприятиям области, механизаторы которых стали лидерами нынешней уборочной.

В беседе с журналистами генеральный директор "Гомсельмаша" Александр Новиков рассказал, что за три квартала предприятие перевыполнило ряд показателей бизнес-плана. "Выручка опережает отгрузку. Это говорит о том, что наши покупатели знают нашу технику и готовы делать предоплату", - подчеркнул руководитель.

По его словам, предприятие намерено закончить 2021-й успешно и перейти с новыми силами в 2022 год. "На следующий сезон стоит задача подтянуться к увеличению объемов. Сегодня рынок с учетом дефицита техники достаточно емкий. Задача - нарастить объемы производства, чтобы удовлетворить (потребности. - Прим. БЕЛТА) аграриев", - поделился планами генеральный директор.

Он добавил, что в производстве находятся и новые модели техники. "Вчера мы провели расширенное совещание по модернизации и по выпуску новой техники на 2022-2023 годы. Программа достаточно насыщенная. Она включает более 60 мероприятий. Нам есть над чем серьезно поработать и чем удивить", - заключил Александр Новиков.

Геннадий Соловей отметил: в этом году агросервисы региона вернули в строй почти 300 единиц техники, в том числе 19 комбайнов, 95 тракторов, из которых 69 энергонасыщенные.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Гомеле тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лучшим хлеборобам вручили заслуженные награды. В городе работают выставки техники, ярмарки.-0-

Фото Сергея Холодилина