"В интернете пишут, что очереди до самой улицы, а их нет". Почему в минской поликлинике приема у врача не ждут часами

Как и опасались медики, очередная атака коронавируса пришлась аккурат на сезон простуд, резко увеличив поток пациентов. Как организовать работу, чтобы очередей к специалистам было меньше, а здоровых пациентов - больше, узнали в УЗ "20-я городская поликлиника Минска".

На ковидном посту

В конце прошлого года медучреждение открылось после капитального ремонта. Здесь появился пятый этаж и большая пристройка с регистратурой. Туда мы, собственно, и направились, чтобы узнать, где найти кабинет главврача. Да не тут то было! У входа дежурит медработник в защитном костюме и маске, который приглашает измерить температуру бесконтактным термометром.

- 36,5! - объявляет специалист и пропускает нас дальше.

В коридорах поликлиники перед кабинетами участковых врачей ажиотажа не наблюдается. Больше всего пациентов - в терапевтическом отделении, где нас ждала главврач медучреждения Ольга Язневич.

- Заканчиваем прием плановых пациентов, с понедельника отделение дневного пребывания закрывается. Приказом комитета здравоохранения Мингорисполкома №607 ограничена плановая медицинская помощь. На основании этого мы можем привлекать к работе с температурящими пациентами и узких специалистов: хирургов, офтальмологов, неврологов, лор-врачей. Конечно, это не значит, что здесь никто не будет работать. Мы по-прежнему продолжим оказывать экстренную медпомощь, - отмечает она.

- Я уже давно заказал талон на 15.00 к терапевту. Сегодня пришел, а тут живая очередь и другие правила приема. Что мне делать? - перебивает нас молодой человек.

- Врач примет как и положено по талону. До вашего времени еще целых полчаса, - поясняет Ольга Владимировна и тут же возвращается к нашему разговору. - Пациенты ведь обращаются в поликлинику не только с коронавирусом. Много и других заболеваний. Да можете сами у них поинтересоваться, народ у нас разговорчивый.

Рецепт с доставкой на дом

Минчанин Сергей Пашкевич на больничном с понедельника. Говорит, как только поднялась температура, сразу пришел в поликлинику.

- Отправили в инфекционный кабинет, взяли тест на коронавирус. На следующий день позвонили: отрицательный. Я прививку сделал еще в начале лета, так что особо вируса не боюсь. Сдал все анализы, что прописали. Сейчас пришел на прием, может и больничный закроют, на работу пойду, - сбивчиво рассказывает пациент. - Пришел чуть ли не за час до начала приема, думал, народу будет тьма. А тут сами видите, я первый, ну за мной еще человек 5-6.

Ольге Малец повезло меньше - ее результат теста на ковид оказался положительным. На больничном уже почти 2 недели.

- Мы слегли всей семьей. Муж утром закрыл больничный, чувствует себя прекрасно. Мы с дочкой еще не очень оправились, остался кашель, слабость. Буду просить, чтоб продлили больничный, - говорит она.

- Бабушка, а вы зачем пришли к врачу, сейчас ведь так небезопасно посещать поликлиники? - интересуемся у рядом сидящей пенсионерки.

- Ой, мне только рецепты выписать, и я сразу домой. Никуда стараюсь не выходить без надобности. Вот таблетки заканчиваются мои, а без рецепта их не купить, - сетует бабушка.

- Вы можете получить свой рецепт не выходя из дома. Позвоните в наш колл-центр, - объясняет Ольга Владимировна, протягивая пожилой пациентке листок с номером телефона.

- Продиктуете свои данные: фамилию, адрес, телефон для связи. И ожидайте дома рецепт. Все это делается, чтобы исключить лишние контакты пациентов, особенно пожилых людей.

На входе в красную зону

Работа учреждения организована так, чтобы потоки пациентов с признаками ОРВИ не пересекались с остальными. Поскольку поликлиника большая, для приема температурящих пациентов открыли инфекционный блок с отдельным входом с обратной стороны здания. В рентген-кабинет также можно зайти только с улицы. На днях в медучреждении был организован отдельный вход в женскую консультацию для беременных пациенток, у которых нет температуры и других признаков заболевания.

В инфекционном блоке врачи принимают в трех кабинетах. Здесь же - отдельное помещение для ПЦР-диагностики. Последние недели, листая паблики в соцсетях, то и дело видишь фото с огромными очередями температурящих пациентов. Признаться честно, примерно такую же картинку мы готовились увидеть в 20-й поликлинике.

Каким же было наше удивление, когда в коридоре "инфекционки" насчитали всего четыре человека.

- Поднялась температура, испугалась, потому что несколько коллег уже заболели коронавирусом. Один даже в больницу попал, потому решила перестраховаться и обратиться к врачу, - рассказывает минчанка Ирина Никифорова. - Начитавшись всего в интернете, конечно, думала: в поликлинике точно очередь будет до самой улицы. По факту я третья, пришла минут 30 назад.

Инфекционист уполномочен пролечить

На приеме - врач-инфекционист Елена Авдеенко. Она работает с ковидными пациентами с первых дней пандемии. И сегодня в полной экипировке на страже здоровья горожан. За шесть часов смены специалист приняла 32 пациента.

- Как сейчас помню, 28 февраля 2020 года у нас был первый случай COVID-19. Прошли уже три волны, на мой взгляд, четвертая более тяжелая. Чего мы, медики, боялись, то и случилось: она совпала с периодом простуд и ОРВИ, - говорит специалист. - Да и дельта-штамм намного коварнее: зачастую его симптомы схожи с ОРВИ. У пациентов появляются заболевания желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота.

По словам инфекциониста, сейчас основная категория заразившихся коронавирусом - молодежь. У многих болезнь протекает в достаточно тяжелой форме.

- Нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ну и, конечно, вакцинироваться - это самая лучшая защита, - уверена Елена Авдеенко. - Очень жаль, что большинство пациентов, которые к нам обращаются, не делали прививку. За неделю может быть только 2-3 человека, которые вакцинировались недавно. Лично мне не встречались еще пациенты с симптомами ковида, которые привились в феврале-апреле.

К слову, сегодня в поликлинике вакцину от COVID-19 может сделать любой желающий. Прививочный кабинет работает с 8.00 до 19.00, без предварительной записи. С 1 октября параллельно с вакцинацией от коронавируса, здесь начнут прививать от гриппа.

20-я городская поликлиника обслуживает почти 55,5 тыс. жителей, в том числе свыше 38 тыс. пенсионеров.

Одно из нововведений поликлиники №20 - организация отдельного входа для беременных пациенток, у которых нет температуры и других признаков заболевания.

Марина ВАЛАХ,

Фото Павла ОРЛОВСКОГО,

газета "7 Дней".-0-