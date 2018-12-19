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В Ивацевичском районе под охрану передано новое место обитания большого подорлика

Регионы 19.12.2018 | 10:29
Фото из Красной книги
Фото из Красной книги

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе под охрану передано новое место обитания занесенного в Красную книгу большого подорлика. Решение Ивацевичского райисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На территории Вольковского лесничества выявлен новый ареал обитания этого краснокнижника. На земельном участке площадью 38,3 га устанавливается специальный режим охраны и использования. В частности, в гнездовой период с 1 апреля по 15 августа там запрещается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может привести к беспокойству птиц, гибели их гнезд и кладок. Также под запретом охота, проведение лесосечных работ, гидротехнической мелиорации земель, заготовка живицы, добыча торфа и сапропеля. В этот промежуток времени место обитания большого подорлика возбраняется посещать людям. Исключение составляют мероприятия, связанные с охраной леса, проведением научных исследований.

На взятой под охрану территории необходимо проводить мероприятия по восстановлению естественного гидрологического режима и его поддержанию. В списке требований также постройка искусственных гнезд в краевых зонах болот и на минеральных островах.

В целом в Брестской области под охрану переданы 18 мест обитания большого подорлика. Они расположены в Ивацевичском, Пинском, Лунинецком и Столинском районах.

В Беларуси большой подорлик встречается в основном в Припятском Полесье. Для гнездования предпочитает труднодоступные заболоченные мелколиственные леса. Для этого вида очень важно наличие обширных открытых охотничьих угодий и отсутствие фактора беспокойства в районе гнезда.

Большой подорлик также занесен в Красные книги Латвии, Литвы, Польши, России и Украины.-0-

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Теги
Брестская область, Ивацевичи, птицы
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