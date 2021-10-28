28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кировске 15 многодетных семей получат ключи от новых квартир к 7 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировского райисполкома.

"К 7 ноября 15 многодетных семей получат ключи от квартир в новом доме в Кировске. Одно из приоритетных направлений развития нашего государства, Могилевской области и нашего района - социальная политика. И этому уделяется большое внимание. И новое жилье - один из важнейших аспектов для развития и жизни как в больших городах, так и малых населенных пунктах. Кроме этого, жилье помогает закрепиться населению на местах, что тоже немаловажно", - отметила председатель райиспоклома Галина Слабодникова.

Новый дом в Кировске - 20-квартирный. Его строительство осуществлялось с декабря 2020 по сентябрь 2021 года - 15 квартир строилось для многодетных семей, 5 квартир - арендные. Строительство жилья для многодетных семей осуществлялось за счет кредитных ресурсов в рамках указа Президента от 4 июля 2017 г. № 240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". 5 арендных квартир строились за счет бюджетных средств.

Всего в Кировском районе проживает 264 семьи, воспитывающие трех и более детей.

Еще 5 квартир в новостройке будут арендными. По словам Галины Слабодниковой, это поможет в привлечении и закреплении на местах специалистов, которые нужны району. "Арендное жилье у нас имеется в достаточном количестве. Сейчас вот еще 5 новых квартир будет. Это поможет привлекать к нам специалистов, в том числе молодых. Для районного центра, небольших населенных пунктов молодые специалисты - это как глоток свежего воздуха. По большой части мы сельскохозяйственный район, но грамотные, профессиональные люди в разных сферах всегда нужны. Это помогает району развиваться", - подчеркнула она.

Ключи от нового жилья планируют вручить в торжественной обстановке.

За 9 месяцев текущего года в Кировском районе за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 2,7 тыс. кв.м общей площади жилых домов. В сельской местности введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома общей площадью более 1 тыс. кв.м.-0-