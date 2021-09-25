В Копыльском районе более 40% занятых в экономике работают в сельском хозяйстве

25 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе 41% занятых в экономике работают в сельском хозяйстве. Об этом сегодня сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на фестивале "Дажынкі-2021" в Копыле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дожинки - праздник для людей. Проводим его в небольших городах, чтобы привести местность в порядок, преобразить в лучшую сторону. Могу сказать, что Копыль справился как с областным фестивалем "Дажынкі-2021", так и республиканским Днем письменности. Город изменился, праздники прошли хорошо, - сказал Александр Турчин. - Важно отметить, что в этом регионе 41% занятых в экономике работают в сельском хозяйстве. Это самый высокий показатель в Минской области".

Александр Турчин

Председатель Миноблисполкома также отметил, что регион справился с уборочной кампанией как всегда хорошо, невзирая на неблагоприятные погодные условия. "Любой результат невозможен без людей. Огромная благодарность труженикам агропромышленного комплекса, которые приложили немало усилий. Считаю, что результаты надо достигать адекватной ценой. Главное, чтобы мы могли платить заработную плату. Чтобы люди, которые работают в сельском хозяйстве, чувствовали себя комфортно и могли удовлетворить базовые потребности. Думаю, их доход со временем будет расти", - подчеркнул губернатор.

В следующем году областные "Дажынкі" примут Столбцы.-0-

Фото Рамиля Насибулина