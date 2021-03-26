В Костюковичах презентовали инвестплатформу для регионов, пострадавших от ЧАЭС

26 марта, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Чернобыльскую инвестиционную платформу презентовали сегодня в Костюковичах во время выездного практикума "Инвестиционные возможности для развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС", передает корреспондент БЕЛТА.

Новый проект представит собой электронную площадку, где будут собраны все инициативы различных международных фондов, которые реализуются на территории Беларуси. Как отметила постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева, новая инициатива станет продолжением работы по поддержке территорий, пострадавших от взрыва на ЧАЭС.

Александра Соловьева

Реализовывать проект планируют в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. Одним из ключевых направлений работы станет развитие партнерских отношений и инвестиций со стороны учреждений частного и банковского секторов, торговых палат, международных организаций и партнеров. "Это необходимо для всесторонней оценки технико-экономических обоснований, предоставления консультационных услуг, повышения эффективности бизнеса и поддержки местных предпринимательских инициатив", - отметил координатор программ и проектов ПРООН в Беларуси Андрей Абрамюк.

Еще одним важным элементом реализации проекта станет размещение инвестиционной информации на едином интернет-ресурсе, где будут представлены данные о регионах, предпринимательской деятельности, профилях проектов и инвесторов. Также в рамках проекта планируется проводить образовательные программы онлайн и офлайн и конкурсы инновационных идей как для начинающих, так и опытных предпринимателей - это позволит нарастить потенциал по разработке и управлению проектами.

Как отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, проект не нацелен на моментальный эффект. "Это будет попытка объединить на одной площадке все проекты, которые реализовываются различными международными фондами на территории нашей страны, и в частности Могилевской области. На мой взгляд, это достаточно удачная инициатива - собрать в одном месте все, что делается, и изучить, какие направления более успешные, а над какими еще можно поработать. Кроме того, такая платформа станет отличным местом для обмена опытом и идеями - можно будет посмотреть, что реализуется в других областях, взять себе на заметку и определить дальнейшие пути развития", - подчеркнул он.

Подводя итоги выездного практикума, заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко отметил, что устойчивое развитие - одно из важнейших направлений развития регионов. "Новая платформа, которая была представлена сегодня наряду с теми, которые уже успешно работают, даст новый импульс для развития. Конечно, еще есть много вопросов, над которыми нужно работать. Сегодня прошло только знакомство с новой инициативой. Посыл есть, желание работать тоже - претворять это в жизнь нам предстоит совместными усилиями, - отметил Анатолий Исаченко. - Мы предметно поговорили о многих вопросах. Я почувствовал у выступающих некую гордость за то, что уже сделано в регионе, - многие помнят, с чего все начиналось. И сегодня мы уже видим определенные результаты нашей работы".

После окончания практикума Анатолий Исаченко посетил участок по выращиванию рыб ценных пород "Высокое" ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва", фотоэлектрическую станцию для производства электрической энергии ООО "Интерриджинал Энерджи Кампани ГмбХ" в Костюковичском районе и Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр "Физкультура и здоровье".-0-

Фото Олега Фойницкого