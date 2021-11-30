30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском районе заложат лесной питомник производительностью 5,5 млн саженцев в год. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор лесохозяйственного учреждения Михаил Космачев.

"Новый питомник появится в Белынковичском лесничестве, - отметил Михаил Космачев. - В настоящее время осуществляется проектирование объекта. Его строительство будет проведено в 2022-2023 годах. Планируется, что питомник займет площадь в 24 гектара: на этой территории установят 6 теплиц с системой рампового полива, а также административное здание и гаражи. Здесь будут выращиваться основные лесообразующие породы - сосна, ель, дуб, береза, липа и клен".

По словам Михаила Космачева, необходимость в закладке нового питомника назрела уже давно. До этого саженцы выращивали на территории временных питомников, один из которых находится в Хотимском районе практически на границе с Россией. Однако этот объект не отвечает необходимым требованиям и не обеспечивает потребность лесхоза по количеству посадочного материала как для собственных нужд, так и для реализации сторонним организациям. Так, ежегодно лесничеству необходимо порядка 3,5 млн саженцев. В свою очередь новый питомник в перспективе будет давать примерно 5,5 млн саженцев в год - хватит и для себя, и для продажи.

Работы по строительству нового питомника начнутся сразу после того, как проект пройдет экспертизу. "Место под закладку объекта выбрано очень удачное: здесь в шаговой доступности есть все необходимые коммуникации, в том числе вода и электричество, - поделился директор лесхоза. - Рядом расположены деревни Белынковичи и Новые Самотевичи, в 9 км езды - Костюковичи. При условии, что с вводом нового объекта будет создано 8 рабочих мест, людям будет удобно добираться на работу".

Костюковичский лесхоз расположен в юго-восточной части Могилевской области на территории Костюковичского и Хотимского административных районов. Протяженность территории с севера на юг составляет 57 км, с востока на запад - 70 км. В общей площади покрытых лесом земель преобладают мягколиственные и хвойные породы - 48,5% и 43,2% соответственно.-0-