В Круглянском районе по инициативе граждан восстанавливают памятники природы

7 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. По инициативе граждан в Круглянском районе восстанавливают и облагораживают памятники природы - криницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель районного Совета депутатов Сергей Храмцов.

"Жители агрогородка Тетерино выступили с инициативой привести в порядок криницу, которая находится рядом со школой. Идею граждан мы поддержали и совместными усилиями сделали красивое и живописное место для отдыха", - рассказал Сергей Храмцов.

Работы по благоустройству памятника природы длились около полугода. Здесь расчистили землю от зарослей, сделали водоем, украсили территорию малыми архитектурными формами, посадили ели. "Рядом школа, поэтому для украшения территории мы выбрали сказочную тематику. Тут разместились Маша и Медведь, а на другом берегу сделали домик водяного. Приятно, что над благоустройством кринички в Тетерино трудился весь район - помогали жители, откликнулись организации и предприятия района. Все, что вы видите, - итог труда большого количества людей. И что важно - сюда не вложено денег, все делали собственными силами. Для укрепления берегов собирали камни с полей района, отдел образования райисполкома помог сделать и украсить домик водяного. Из старой металлической арки, которую передали нам из сельхозорганизации, получился красивый мостик".

В планах - привести в порядок еще две криницы в районе. "Очень приятно, что с такими идеями и инициативами приходят жители населенных пунктов. Для них важно привести в порядок свою малую родину, оставить для потомков что-то значимое и красивое. Мы поддерживаем и помогаем. Потому что только вместе мы сможем сохранить уникальную красоту белорусского края", - подытожил Сергей Храмцов.-0-