В легкоатлетической эстафете по улицам Гродно приняли участие более 40 команд

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 40 команд приняли участие в старейшей легкоатлетической эстафете по улицам Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Эстафета - одна из спортивных традиций областного центра. Ее начали проводить сразу после войны. Сегодня прошел 75-й старт забега. В этом году эстафета посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню Государственного герба и Государственного флага.

"Эстафета традиционно открывала беговой сезон в городе. Сейчас мы видим, что ее популярность возрастает: на старт выходят как профессиональные спортсмены, так и любители бега", - рассказал начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь. Он обратил внимание, что заявки для участия в эстафете подают не только команды школ, ссузов и вузов, но и представители предприятий и организаций города.

Всего заявки на участие в этом году подали около 50 команд, в каждой из которых по 14 бегунов. Дистанция общей протяженностью более 5 км разбита на 14 мужских и женских этапов. Пробег проходил по центральным улицам города. Борьба за победу всегда идет до последних метров дистанции. Так было и в сегодня. Первое место завоевали представители Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы, на втором - команда Гродненского государственного училища олимпийского резерва, на третьем - средней школы №2.

Организаторами эстафеты выступают отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома и редакция областной газеты "Гродзенская праўда".-0-