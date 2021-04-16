В Лепельском реабилитационном центре люди с инвалидностью будут выращивать рассаду на реализацию

16 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Подопечные центра социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации инвалидов Лепельского района в новых теплицах, приобретенных на благотворительные средства, будут выращивать рассаду хвойных культур, цветов и овощей для реализации населению. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Лепельского района Зинаида Симако.

Выращивание рассады является частью трудовой терапии для 52 посетителей центра реабилитации. Это люди с инвалидностью I и II группы в возрасте от 18 до 80 лет. В этом году они освоят новую культуру: в новых теплицах, которые сейчас устанавливают возле реабилитационного центра, будут выращивать туи. "Теплицы приобрели за счет благотворительного пожертвования. Центру выделили 2 тыс. евро, на них мы купили ограждение для участка в 10 соток, три поликарбонатные теплицы и необходимый сельхозинвентарь", - рассказала Зинаида Симако.

Рассада цветов, как комнатных, так и для открытого грунта, овощей является уже традиционным продуктом, который подопечные центра выращивают для реализации населению. А вот саженцы туи появятся в новых теплицах впервые. Семена для них работники центра собирали сами со своих участков, бережно хранили и высадили в этом году для проращивания.

Посетители центра помогают ухаживать за будущими хвойными насаждениями: рыхлят землю, поливают, пикируют рассаду - отсаживают друг от друга взошедшие по парам ростки. Как только теплицы будут окончательно установлены, а произойдет это в ближайшие дни, в них переселят представителей зеленого царства. Когда саженцы подрастут, их частично реализуют. Также саженцами украсят приусадебный участок центра, где люди с инвалидностью отдыхают в погожий день.

Под надежным теплым куполом теплиц будут расти еще помидоры, огурцы, капуста, перец, редиска, лук, петуньи, бархатцы. Цветочную рассаду и часть овощных культур продадут на местных ярмарках. Из года в год спрос на экологически чистую продукцию растет. Жители Лепеля и района уже знают, где в период весенних посевных работ можно недорого купить необходимую рассаду для собственных теплиц и парников. А потому обращаются непосредственно в центр реабилитации, если не успевают закупиться на ярмарках.

Конечно, не забудут в центре и про собственный сад-огород: выращенный в новых "овощных домиках" урожай пойдет в своеобразную столовую - комнату приема пищи. Здесь посетители центра будут самостоятельно и под присмотром инструкторов по трудовой терапии готовить себе витаминные салаты и прочие нехитрые, но вкусные блюда.

Осенью центр ожидают обновления. Сейчас идет строительство здания для кулинарной и садоводческой мастерских. Здесь уже положили кровлю, прокладывают электросети. После введения в строй мастерских в них создадут три рабочих места для людей с инвалидностью - посетителей отделения дневного пребывания инвалидов.-0-