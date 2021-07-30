В лесах Витебской области бруснику можно собирать с 14 августа, а клюкву с 8 сентября

30 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области установили сроки сбора дикорастущих ягод, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

За полезными для здоровья дикими ягодами можно будет отправляться в лес не раньше сроков, определенных решением Витебского облисполкома №380 "О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод", принятым 21 июля. Сбор брусники можно начинать с 14 августа, а клюквы - лишь с 8 сентября. За нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки грозит административная ответственность и наложение штрафа. Так, согласно ст.16.19 ч.2 КоАП данное правонарушение карается 20 базовыми величинами (1 БВ - Br29). Индивидуальному предпринимателю в таком случае придется заплатить до 100 БВ, а юридическому лицу - вплоть до 500 БВ.

Что касается способов сбора, то гражданам следует помнить, что для ягодной жатвы подходят только приспособления заводского производства - так называемые комбайны, где расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см. Изготовлены они должны быть из пластика, металла, резины, древесины или их комбинаций. Важно, чтобы края не были острыми и не травмировали ягодники.

В Витебской области брусника произрастает в лесах повсеместно. Клюква же обильно плодоносит в заболоченной местности Дисненского лесхоза Миорского района, где располагается республиканский ландшафтный заказник "Ельня", который еще неофициально называют клюквенной Меккой Витебщины, в Глубокском опытном лесхозе и в меньшей степени на разных заболоченных лесистых территориях области. Там местные жители обычно собирают ценный ресурс до снегопада.

Прежде чем отправляться за ягодами, необходимо удостовериться, что леса открыты для посещения: всю оперативную информацию можно найти на сайте Минлесхоза. Также любителям даров леса нужно помнить об элементарных правилах пожарной безопасности в лесу и на торфяниках. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Служба лесной охраны Витебского ГПЛХО напоминает, что соблюдение простых правил безопасности убережет граждан от неприятных последствий, а лес - от повреждений и гибели.-0-