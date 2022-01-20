В лесхозах Минской области в этом сезоне планируют собрать более 150 т шишек

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесных хозяйствах Минской области в этом сезоне планируют собрать более 150 т сосновых и еловых шишек. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"В лесничествах Минской области приступили к заготовке шишек в конце ноября, завершат в начале весны, когда потеплеет. В этом сезоне специалисты планируют собрать в лесах и на плантациях более 124 т сосновых шишек и 27 т еловых. На данный момент видим, что вторые сильно повреждены вредителями. В прошлом сезоне было заготовлено более 370 т природного материала, из которого добыли 3117 кг семян для выращивания сосны и 1120 кг - для ели", - рассказали в лесохозяйственном объединении.

Есть районы, в которых сбор материала идет особенно успешно. В Березинском и Вилейском лесхозах заготовлено по 11 т шишек сосны, а в Молодечненском лесхозе на сегодняшний день получили около 5 т еловых шишек.

Сотрудники лесных хозяйств собирают сосновые и еловые шишки вручную на плантациях и в лесах. Выбирают материал без признаков заболеваний, после чего он отправляется на переработку. Такой работой в больших объемах занимаются в республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре в Щомыслицком сельсовете. Здесь шишки проходят сортировку и сушку, получаются семена, которые формируются в партии и складываются в холодную камеру на хранение. Через некоторое время лесные хозяйства берут нужное им количество семян и высевают их в питомниках, а после свежий хвойный молодняк отправляется в белорусские леса, где заполняет места вырубок.

Весной текущего года в питомниках Минской области планируют заложить посевное отделение на площади свыше 23,6 га. В основном здесь будут выращивать сосну, однако определены места и под лиственные деревья (дуб, клен, ясень, ольха).-0-