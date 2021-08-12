В "Лесной поляне" под Сморгонью в связи со случаями COVID-19 у детей проводится эпидрасследование

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаи COVID-19 зарегистрированы у детей, находящихся в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава."В связи с регистрацией случаев COVID-19 у детей, находящихся в оздоровительном центре "Лесная поляна", специалисты учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Гродненской области, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование", - сообщили в пресс-службе.Для организации помощи в центр прибыли заместитель министра-главный государственный врач Александр Тарасенко, начальник управления здравоохранения Гродненской области Людмила Кеда, главный внештатный детский инфекционист Минздрава, завкафедрой детских инфекционных болезней БГМУ Оксана Романова, инфекционисты и эпидемиологи области.Все пациенты с COVID-19 выявлены, проведено тестирование и всех контактных. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Дети находятся под наблюдением специалистов. В центре проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения всех респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Дети и взрослые, у которых выявлены признаки заболевания, получают лечение и медицинскую помощь.Ситуация находится на контроле в Гродненском областном исполнительном комитете и Министерстве здравоохранения.-0-