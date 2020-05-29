В летних лагерях Минской области отдохнут около 22 тыс. детей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 22 тыс. детей планируется оздоровить в лагерях Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Этим летом в регионе будут работать более 800 лагерей. С 1 июня начнут принимать детей лагеря с дневным пребыванием, с 1 июля - круглосуточные. Палаточные лагеря открывать не планируют. Что касается профильных лагерей, то решение по их работе будет приниматься с учетом территориальной эпидемической ситуации и уровня спроса на оздоровительные услуги.

Особое внимание уделяет тем, кто находится в социально опасном положении, тем, с кем проводится индивидуальная профилактическая работа, а также детям-сиротам и инвалидам.

На подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону было потрачено Br1,5 млн. На удешевление стоимости путевок из средств республиканского бюджета выделено Br7,4 млн. Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием управлений по образованию, спорту и туризму Минской области составит Br380, в ведомственные стационарные лагеря - Br570.

Летняя оздоровительная кампания пройдет во время республиканской акции "Лето на здоровье" и будет направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, социальную защиту и поддержку ребят из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, сирот, инвалидов, школьников, состоящих на учете.

Во всех оздоровительных лагерях будут созданы условия по профилактике заноса и распространения COVID-19. Все оздоровительные лагеря области укомплектованы медработниками. Медицинские кабинеты оснащены необходимым оборудованием, препаратами, расходными материалами. Сформированы укладки для оказания неотложной помощи.-0-