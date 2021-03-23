В Лиде создадут ботанический сад с оранжереей

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде появится ботанический сад с 700-метровой оранжереей для экзотических растений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лидского райисполкома.

"Концепция уже определена. Несущие конструкции сферического купола оранжереи сделают из металла и стекла. Предполагаемая высота - 27 м. Внутри на площади около 700 кв.м создадут многоуровневую инфраструктуру. Под куполом разместятся ботанические экспозиции, аквариум, водопады, кафе, фотозоны и места для отдыха", - рассказали в Лидском райисполкоме.

Ботанический сад разместится на территории службы зеленого хозяйства Лидского ЖКХ по ул.Гастелло. Комплекс будет разбит на несколько зон. Одна из них, парковая, уже частично заложена, высажены первые аллеи. Главным сооружением ботанического сада станет оранжерея.

Реализация плана по созданию ботанического сада поможет сохранить коллектив узкопрофессиональных специалистов зеленого хозяйства Лидского ЖКХ, отметили в райисполкоме. Планируется, что объект станет местом отдыха, туристического притяжения лидчан и гостей города. Экономический эффект здесь ожидают не только от привлечения туристов - в ботаническом саду будут выращивать растения на продажу.-0-