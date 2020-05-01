В лидерах посевной

УП "Савушкин-Луч" к весенне-полевым работам приступил раньше всех в Березовском районе. Следовательно, в числе первых хозяйство и завершило сев ранних яровых: овса, ячменя, зернобобовых культур, а также однолетних трав.

Полная готовность!

Сельскохозяйственные культуры здесь принято выбирать традиционные, из года в год демонстрирующие лучшие урожаи. Так, под яровые зерновые отведено 540 га, под сахарную свеклу – 150 га, картофель – 50 га. В прошлом году в хозяйстве получили рекордный за всю историю урожай зерновых – 44,7 ц/га. Неплохие результаты показала и сахарная свекла – с гектара почти 500 центнеров. Если говорить о картофеле, то в приоритете здесь сорт "Гала", который востребован как на белорусском рынке, так и за рубежом.

Больше всего в хозяйстве занимает "царица полей" – кукуруза, 770 га, из которых 500 га пойдет на зерно, а остальное – на силос. Это и не удивительно, ведь основное направление сельхозпредприятия – молочное. А кукуруза – это в первую очередь корма. Приступить к "кукурузному севу" планируют со дня на день. А чтобы успешно справиться с такими немалыми объемами, сельхозпредприятие закупило немецкую сеялку "Амазония", позволяющую засевать за смену до 70 га площадей.

– К заготовке кормов у нас особое внимание. Не зря ведь говорят: "Молоко у коровы на языке". Но стоит отметить, что с каждым годом запасаемся кормами все лучше и лучшего качества, – поясняет директор УП "Савушкин-Луч" Виктор Ковалевич. – Кукуруза – наш основной источник кормов. Закупили семена белорусской и иностранной селекции, внесли необходимое количество удобрений, в том числе и фосфорных.

Зеленые пейзажи на полях с озимыми культурами стали появляться в хозяйстве как никогда рано: к концу января – началу февраля зазеленел и потянулся вверх рапс. За ним и остальные культуры набрали темп.

– В целом перезимовали озимые почти без потерь. Их состояние нас больше волнует сейчас. В районе которую неделю стоит засуха. Влаги в верхнем слое почвы почти не осталось, и растения это особенно ощущают, – сетует директор. – Конечно, мы проводим большую работу: подкормка, химпрополка, внесение микроэлементов. Но если влаги и дальше не будет, то все наши усилия могут оказаться напрасными.

Поддержка инвестора

Значимым стал 2019 год – хозяйство вошло в состав холдинга ОАО "Савушкин продукт". Имея в составе 11 высокопроизводительных ферм, из которых три – молочно-товарные комплексы, здесь приступили к строительству нового – для выращивания молодняка крупного рогатого скота на 2000 голов. Возводят его возле деревни Угляны. В этом году объект будет сдан в эксплуатацию. Теперь в планах – начать строительство еще одного молочно-товарного комплекса на 1200 голов дойного стада. Надо сказать, что идеи сельчан инвестор активно поддерживает.

– Помогает и в закупке техники, и в возведении новых комплексов. В этом году также планируем начать строительство двух домов для работников, – вводит в курс дела Виктор Алексеевич.

При этом коллектив хозяйства, в котором работают 330 человек, понимает: чтобы добиться впечатляющих результатов, нужно напряженно трудиться. В 2019 году приобрели в помощь аграриям дорогую, но эффективную систему автоматического вождения трактора, обеспечивающую прямолинейность рядков, а главное – точность и качество высева.

Сегодня в УП "Савушкин-Луч" полный штат специалистов. В прошлом году прибыло два молодых агронома. Новыми кадрами пополнились инженерная и зоотехническая службы. Но, как отмечает директор, толковые работники в сельском хозяйстве нужны всегда, поэтому трудолюбивых и дисциплинированных водителей, операторов машинного доения и механизаторов на предприятие не откажутся взять.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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