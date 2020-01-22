В литовском пункте пропуска "Лаворишкес" 23 января возможны затруднения в работе

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте пропуска "Лаворишкес" 23 января возможны затруднения в движении, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 23 января с 11.00 до 13.00 (по литовскому времени) в пункте пропуска "Лаворишкес" (белорусский "Котловка") не будет производиться оформление транспортных средств. На это время из-за ремонта будет отключено электричество.

Всех, кто планирует пересекать границу на этом участке, просят учитывать информацию.-0-