В Ляховичском районе поймали 14-килограммовую щуку

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе рыбак поймал на спиннинг 14-килограммовую щуку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт районной газеты "Ляхавіцкі веснік".

Рекордную щуку выловил 24 ноября на водохранилище Миничи Сергей Боцкалевич. Уроженец Ляховичского района давно проживает в белорусской столице, но регулярно наведывается на малую родину. Практически ни один его приезд не обходится без рыбалки - хобби, которому мужчина предан много лет.

В этот раз в качестве наживки рыбак использовал специальную силиконовую имитацию приманки. По его словам, борьба с попавшимся на крючок речным хищником продолжалась не меньше четверти часа. "Несколько раз удавалось подвести щуку к самому борту лодки, но поднять никак не получалось - нечем было подхватить. Только четвертая, а, может, даже пятая попытка оказалась успешной, да и то благодаря другу, который был со мною в лодке", - цитирует газета удачливого рыбака.

Днем ранее таким же способом он добыл еще одного речного гиганта - щуку весом 12,5 кг. Клевым оказался все тот же водоем.-0-