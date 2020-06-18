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18 июня 2020, 09:50

В Логойском районе после обращений граждан проложили пешеходную дорожку длиной 2,2 км

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18 июня, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе после обращений граждан построили тротуар длиной 2,2 км, который соединил деревню Околово и агрогородок Метличицы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер КУП "Минскоблдорстрой" ДРСУ №165 Сергей Мороз.

"Поступило обращение, в райисполкоме его обработали и поставили в план. Мы сделали ямочный ремонт на самой дороге и вертикальную разметку рядом с ней. В конце мая положили тротуар, в июне разметили. Осталось доставить знаки, сделать перильное ограждение со стороны проезжей части и навести порядок на внешних откосах - работы запланированы на июль. Дорожка создана за счет средств областного бюджета", - отметил Сергей Мороз.

Пешеходная дорожка протянулась от Околово до Метличиц. В Околово находится местная школа на более чем 100 человек, а школьники живут в обеих деревнях, причем в соседних Метличицах - 70 из них. Каждый день детям, а также мамам с колясками и другим пешеходам приходилось идти по проезжей части или по обочине. А по дороге неслись автомобили: одновременно с занятиями начинался рабочий день у тружеников местного хозяйства и двух частных предприятий.

По словам директора Околовской средней школы Логойского района Анжелы Сивец, дорожку местные жители ждали много лет. "Жители обращались в разные инстанции. Долго отвечали, что недостаточно финансирования. Да и очень часто менялось руководство сельисполкома и местных хозяйств: один начинал, другой его сменял, пока он входил в курс дела, его снова снимали. В 2018 году обратилась за помощью и я. Сначала подняли вопрос на встрече с депутатом Палаты представителей от Логойского округа №75 Петром Вабищевичем, потом обращались на единый день информирования. Помогли все вместе - и сельисполком, и райисполком, и облисполком, и депутат. Просили всем миром и в итоге добились тротуара", - рассказала она.

К слову, есть у местных еще одна просьба. Через деревню Околово проходит трасса М3. На магистрали сделали нерегулируемый пешеходный переход. Но этого мало: нужно как-то ограничить скорость, чтобы водители замедлялись. "Недавно на этом переходе сбили учительницу: водитель отвлекся и совершил наезд, женщину умерла на месте аварии. Это уже второй случай за десять лет. Место проблемное и опасное, мы будем обращаться за помощью и по этому вопросу", - сказала Анжела Сивец.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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