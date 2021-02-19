В Малорите начали капитальный ремонт хирургического корпуса райбольницы

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритской центральной районной больнице начали капитальный ремонт хирургического корпуса, рассказал корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Петр Селивоник.

Модернизацию проведут по распоряжению Президента "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения". Стоимость работ - Br2,5 млн. В этом году выделено Br1,2 млн, остальную сумму предстоит освоить в 2022-ом.

"Работы уже начались, их выполняют специалисты местной ПМК-20. Возводят двухэтажную пристройку к приемному и гинекологическому отделениям, - рассказал Петр Селивоник. - На время ремонта отделения будем поэтапно расселять. На лечебном процессе это не скажется, помощь будет оказываться в полном объеме. При необходимости нам помогут Брест и Кобрин, куда будем отправлять пациентов".

Хирургический корпус Малоритской ЦРБ представляет собой двухэтажное здание 1963 года постройки. Там размещаются приемное отделение, а также отделения реанимации, хирургии, гинекологии, неврологии. Во время капремонта нужно провести тепловую реабилитацию здания, обновить кровлю, заменить инженерные коммуникации и сантехнику, закупить новое оборудование и мебель. "Улучшатся условия пребывания пациентов и работы медицинского персонала", - подчеркнул главврач.

Малоритская райбольница уже месяц работает в обычном режиме. Всех коронавирусных пациентов с пневмониями, которые нуждаются в стационарном лечении, доставляют в Брест. Зона обслуживания ЦРБ охватывает более 24 тыс. человек - взрослого и детского населения района.-0-