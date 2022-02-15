В Малоритском районе помогут многодетной семье восстановить дом после пожара

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе местные власти и ОАО "Мокраны" помогут многодетной семье восстановить дом после пожара, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Михаил Баценко.

Случай произошел в агрогородке Мокраны 11 февраля. Ранним утром загорелся дом, в котором спали трое детей. Их родители в это время были на работе. До приезда сотрудников МЧС 13-летний Богдан помог своим маленьким сестрам покинуть горящий дом. Он разбил окно и вытащил девочек на свежий воздух. Богдана и шестилетнюю Полину госпитализировали. Мальчику зашили на руках порезы от осколков. Девочка некоторое время провела под кислородом, потому что надышалась угарным газом. Трехлетняя Ева не пострадала.

"Договорились с хозяйством, что заменим в доме деревянные окна на пластиковые. Потихоньку будем приступать к ремонту. Больше, конечно, копоти. Сгорели туалет, ванна и частично коридор. Восстановим, поможем этой семье. Держу вопрос на личном контроле, - подчеркнул Михаил Баценко. - Еще вчера там работали службы, которые определят причину пожара. Работают и социальные службы. Пока главное - отойти от пережитого шока и определиться с необходимым объемом работ. Думаю, за месяц мы должны справиться".

Дети пока лечатся в районной больнице, их состояние удовлетворительное. Богдан находится в хирургическом отделении, Полина - в детском. Вероятно, к концу недели их выпишут.

Специалисты выясняют причину возгорания.-0-