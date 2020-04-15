В марте поставлен рекорд по средней цене квадратного метра жилья в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Март вслед за февралем продолжил ставить рекорды по средней цене квадратного метра в Минске как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

Рост цен на жилую недвижимость тесно связан с изменением курса валют. Курс белорусского рубля к доллару с начала года прибавил.

На конец марта средняя цена 1 кв.м однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила Br3530, двухкомнатной - Br3070, трехкомнатной - Br2900. В поквартальном разрезе средняя цена 1 кв.м в белорусских рублях на вторичном рынке в зависимости от количества комнат прибавила 5,8-10,1%. Однако в долларовом эквиваленте рост отмечается только для однокомнатных квартир (плюс 2%), а вот средняя цена на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры снизилась на 1,5-2,5%.

Что касается первичного рынка, то доля сделок купли-продажи с ними составила 6,2% от общего числа сделок купли-продажи (речь идет о многоквартирных жилых домах, где жилье продается весь год с момента ввода дома в эксплуатацию).

По итогам марта на первичном рынке средняя цена 1 кв.м на однокомнатные квартиры составила Br3600, на двухкомнатные - Br3300, на трехкомнатные - Br3110. Как пояснили в НКА, рост цен на первичном рынке был обусловлен не только курсом валют, но и увеличением числа сделок купли-продажи в престижном микрорайоне Лебяжий. Так, за первый квартал 55% сделок купли-продажи пришлось на 3 жилых комплекса: "Променад", "Олимпик Парк", "Нарочанский".

Рост средней цены 1 кв.м в белорусских рублях на первичном рынке на конец I квартала 2020 года по отношению к IV кварталу прошлого года на однокомнатные квартиры составил 15,5%, двухкомнатные - 15%, трехкомнатные - 19%. В долларовом эквиваленте цены выросли на 7,1%, 7%, 4,9% соответственно.

Всего за март в Минске зарегистрировано 1157 сделок купли-продажи (без учета продажи долей и комнат). За I квартал зарегистрировано 3515 сделок, что на 2,4% меньше, чем за четвертый квартал 2019 года, и на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Суммарно в марте продано 61,2 тыс. кв.м на общую сумму Br188,3 млн. В денежном выражении это на 10% меньше, чем за предыдущий месяц, и на 23% больше, чем за март прошлого года. За I квартал 2020 года продано 186,5 тыс. кв.м, от продажи которых выручено Br533,8 млн.-0-

Цены на квартиры в областных центрах выросли в I квартале В Бресте рост составил 7%, Витебске - 5%, Гродно - 8%, Могилеве - 6%. Лидер по увеличению средней цены - Гомель, где рост составил 10%.