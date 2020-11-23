В медучреждениях Гомельской области с начала года создано 8 профсоюзных первичек

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В медучреждениях и медорганизациях Гомельской области с начала года создано 8 первичных организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе профсоюза.

Сфера здравоохранения региона насчитывает 155 профсоюзных первичек, в том числе 40 - в организациях негосударственной формы собственности.

В пресс-службе отметили, что из-за эпидемиологической ситуации изменились условия труда практически всех работников учреждений здравоохранения. На особом контроле находится реализация нанимателями норм указа №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения", а также разрешение возникающих вопросов по его применению.

Так, на выплату надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями, работникам здравоохранения бюджетных организаций Гомельской области в апреле - сентябре направлено почти Br39 млн. В профсоюзе подчеркнули, что эта работа продолжается.

"Для выявления проблемных вопросов по выплате зарплаты работники аппарата областного комитета БПРЗ регулярно посещают учреждения здравоохранения региона. По результатам мониторингов за 9 месяцев этого года медработникам области возвращено почти Br38 тыс., недоплаченных к сумме заработной платы", - добавили в пресс-службе.-0-