В Минск из Мядельской ЦРБ доставили получившего ожоги мальчика

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр организации медицинского реагирования совместно с МЧС экстренно доставили из Мядельской ЦРБ в Республиканский ожоговый центр минской БСМП мальчика с ожогами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подросток доставлен вертолетом, оборудованным медицинским модулем.

По информации пресс-службы Минздрава, 12-летний мальчик, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар. Спасая младшего брата, получил серьезные травмы.

При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Учитывая тяжесть повреждений, было принято решение о продолжении лечения подростка на республиканском уровне.

Республиканский центр организации медицинского реагирования Минздрава и МЧС используют для транспортировки вертолетный медицинский модуль с 2017 года. Он оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибрилляции.-0-