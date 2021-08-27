В Минске 12 участков будут сегодня под контролем мобильных датчиков скорости 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках дорог в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации столичной Госавтоинспекции, c полудня до полуночи мобильные системы будут работать на ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским, пр. Партизанском,75, ул. Орловской,80, ул. Чкалова,1 и ул. Ваупшасова, д. 4/15, где действует скоростное ограничение в 60 км/ч. Также на пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч) и 41-м км МКАД (90 км/ч).





С 19.30 до 03.00 датчики будут фиксировать нарушения скоростного режима на пр. Пушкина,70А, пр. Дзержинского,3Б, пр. Независимости, д.131 к.2, пр. Независимости,45 и ул. Кальварийской, 25. Разрешенная скорость на этих участках - 60 км/ч.





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Госавтоинспекторы просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-