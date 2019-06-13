В Минске 17 июня изменится движение транспорта в связи с эстафетой "Пламя мира"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 17 июня изменится движение пассажирского транспорта в связи с проведением эстафеты "Пламя мира" II Европейских игр и ограничением движения всех видов транспорта по ул. Ленина и пр. Победителей на участке от пр. Независимости до ул. Орловская в направлении площади Государственного флага, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Так, в период с 19.30 до 21.10 движение автобусов маршрутов №1, 119С от пр. Независимости будет организовано по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, пр. Победителей и далее по маршрутам в прямом направлении с остановками "Романовская Слобода", "ст.м. Фрунзенская" по маршруту № 119С, в обратном - без изменений.

Автобусы №69 от пр. Независимости поедут по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Леси Украинки, пр. Пушкина и далее по маршруту в прямом направлении, обратно - без изменений.

Автобусы №73 от ул. Московская проследуют по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева и далее в одну сторону, обратно - без изменений.

Автобусы маршрута №163 от ул. Московская будут двигаться по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская и далее, обратно - без изменений.

Движение автобусов №91 от ул. Богдановича будет организовано по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, пр. Победителей и далее по маршруту в одну сторону, обратно - без изменений.

С 18.30 до 23.00 автобусы №29, 44, 136 от пр. Машерова в прямом направлении поедут по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам с остановками "Нововиленская" и "Выставочный комплекс", в обратном направлении - по пр. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича, пр. Машерова с выполнением остановочных пунктов "Гостиница Юбилейная" и "ст.м. Немига".-0-