23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны более 200 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

22 ноября на территории Минска предпринимались попытки сборов граждан. Участию в них предшествовали призывы собраться в различных информационных ресурсах сети Интернет и мессенджерах.

"С 12.00 до 13.00 в различных районах столицы собирались группы граждан, которые планировали в последующем направиться в центр города. Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе Каменной Горки, улицах Калиновского, Голубева и других местах, блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - рассказали в ГУВД.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержаны более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства.

Протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения.-0-