В Минске 28 марта проведут четвертый народный чемпионат по парению

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый белорусский народный чемпионат по парению проведут в Минске в Футбольном манеже 28 марта, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Соревнования парильщиков пройдут во время выставки "Деревянное и каркасное домостроение" и "Баня. Сауна. СПА". Прямо в павильоне будет установлена баня с прозрачным фасадом, наблюдать за зрелищными выступлениями конкурсантов смогут все желающие. Каждый из участников презентует особую программу, чтобы продемонстрировать различные методики и техники парения.

Профессиональное жюри будет оценивать участников по следующим критериям: подготовка парной к работе, навыки владения веником и аксессуарами, массажные техники и другое. Будет учрежден и приз зрительских симпатий.

Также посетителей ожидает насыщенная программа, посвященная банному делу. С 26 по 28 марта пройдут показательные выступления банщиков, будут проведены мастер-классы и практические консультации на различные темы: от азов парения до особенностей строительства бани.

На выставке можно будет пообщаться со специалистами, перенять опыт правильного посещения бань и СПА, узнать все о температурном режиме бань, уходе за телом, веничном массаже, видах банных веников, траволечении. Кроме того, специалисты и посетители смогут ознакомиться на выставке с новыми тенденциями в оснащении банных учреждений, инновационным оборудованием, трендами банного дела.-0-