ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 15 марта 2020
Минск Переменная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:14 Хоккеисты "Юности" уступили "Динамо-Молодечно" в матче полуфинальной серии Кубка Президента Спорт
17:07 Выставка скульптуры и живописи Спартака Арутюняна откроется 19 марта в Минске Афиша
16:44 Госпогранкомитет предупредил грузоперевозчиков об ограничении въезда в Литву 16 марта Общество
16:42 В Минске 28 марта проведут четвертый народный чемпионат по парению Регионы
16:21 Железнодорожное сообщение Беларуси с Литвой также приостанавливается Общество
16:16 Минчан приглашают к участию в пректе "Зеленый двор вместе!" Регионы
16:02 В Гомельской области пресечена попытка вывоза из страны около 40 тыс. пачек сигарет Происшествия
15:50 Хотим донести белорусские национальные мотивы до европейского зрителя - VAL Общество
15:28 Боксеры Алла Стародуб и Антон Черномаз выбыли из борьбы на турнире олимпийской квалификации в Лондоне Спорт
15:23 Румас и Мишустин обсудили по телефону вопросы взаимного транзита в ситуации с коронавирусом Политика
15:22 РЕПОРТАЖ: Евгений Денисенко из Могилева - один из лучших участковых в Беларуси Общество
15:12 Литва дает трое суток для транзита через свою территорию Общество
15:07 Государственный музей истории белорусской литературы познакомит с родными местами Богушевича Афиша
14:57 ФОТОФАКТ: "SPRING FASHION DAY" проходит в Национальной школе красоты Регионы
14:14 В Жлобине наркоконтроль изъял 35 кг насвая и 3 кг снюса Происшествия
14:09 Взрыв прогремел на участке нефтепровода в Нигерии В мире
13:09 Организаторы не исключают переноса форума-выставки деловых контактов "Брест 2020" Регионы
12:51 Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией Общество
12:48 Волейболисты "Строителя" обыграли "Шахтер" в матче четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси Спорт
12:33 Миклашевич отметил важность конституционного патриотического воспитания молодежи Общество
12:21 Порывистый ветер и похолодание прогнозируются в Беларуси 16 марта Общество
11:33 Минздрав аргументировал принимаемые в Беларуси меры против коронавируса Общество
10:51 ФОТОФАКТ: В Гомель на короткое время пришла зима Регионы
10:38 Курсирование поездов в сообщении с Украиной временно приостановлено - БЖД Общество
10:06 В Китае заражение коронавирусом идет на спад, заболевание проникло почти в 130 стран В мире
09:54 Документальная выставка к 75-летию Великой Победы откроется в НББ Афиша
09:29 Два человека погибли за сутки при пожарах в Гомельской области Происшествия
09:19 Энергоснабжение во всех населенных пунктах восстановлено - "Белэнерго" Общество
09:09 ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова Общество
00:38 Пассажиров итальянского лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе В мире
Все новости
Все новости
Регионы
15 марта 2020, 16:42

В Минске 28 марта проведут четвертый народный чемпионат по парению

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый белорусский народный чемпионат по парению проведут в Минске в Футбольном манеже 28 марта, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Соревнования парильщиков пройдут во время выставки "Деревянное и каркасное домостроение" и "Баня. Сауна. СПА". Прямо в павильоне будет установлена баня с прозрачным фасадом, наблюдать за зрелищными выступлениями конкурсантов смогут все желающие. Каждый из участников презентует особую программу, чтобы продемонстрировать различные методики и техники парения.

Профессиональное жюри будет оценивать участников по следующим критериям: подготовка парной к работе, навыки владения веником и аксессуарами, массажные техники и другое. Будет учрежден и приз зрительских симпатий.

Также посетителей ожидает насыщенная программа, посвященная банному делу. С 26 по 28 марта пройдут показательные выступления банщиков, будут проведены мастер-классы и практические консультации на различные темы: от азов парения до особенностей строительства бани.

На выставке можно будет пообщаться со специалистами, перенять опыт правильного посещения бань и СПА, узнать все о температурном режиме бань, уходе за телом, веничном массаже, видах банных веников, траволечении. Кроме того, специалисты и посетители смогут ознакомиться на выставке с новыми тенденциями в оснащении банных учреждений, инновационным оборудованием, трендами банного дела.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка конкурс Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Минчан приглашают к участию в пректе "Зеленый двор вместе!"
ФОТОФАКТ: "SPRING FASHION DAY" проходит в Национальной школе красоты
Фото из архива Организаторы не исключают переноса форума-выставки деловых контактов "Брест 2020"
ФОТОФАКТ: В Гомель на короткое время пришла зима
ФОТОФАКТ: В Гомельском цирке новая программа "Звёздный круиз"
Фото из архива Молодые люди должны быть активными и мыслящими гражданами, а не наблюдателями - Соловей
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
Кочанова поставила задачу завершить строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования "Нафтана" в мае
Минздрав аргументировал принимаемые в Беларуси меры против коронавируса
По новой программе "Семейный капитал" уже 154 многодетные семьи открыли депозитные счета
Топ-новости
Румас и Мишустин обсудили по телефону вопросы взаимного транзита в ситуации с коронавирусом
Миклашевич отметил важность конституционного патриотического воспитания молодежи
Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией
Энергоснабжение во всех населенных пунктах восстановлено - "Белэнерго"
Литва дает трое суток для транзита через свою территорию
Хотим донести белорусские национальные мотивы до европейского зрителя - VAL
ФОТОФАКТ: В Гомель на короткое время пришла зима
Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах до 1 июня
ФОТОФАКТ: "SPRING FASHION DAY" проходит в Национальной школе красоты
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
ФОТОФАКТ: В Гродно проходят прослушивания на шоу X-Factor
Трехкратная победительница Кубка мира по биатлону Кайса Макарайнен завершила карьеру
Украина и Польша сообщили о временных ограничениях пропуска через границу
ФОТОФАКТ: "Битва гончаров" прошла в Минске
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.