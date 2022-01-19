В Минске 76 остановок транспорта пострадало за время стихии

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время разгула стихии в Минске было повреждено ветром 76 конструкций остановочных пунктов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает корреспондент БЕЛТА.
"В последнее время участились случаи неблагоприятных погодных явлений, связанных с усилением ветра. Так, с 14 по 18 января при порывах ветра было повреждено 76 конструкций автобусных павильонов - в основном сорваны крыши", - рассказал Владимир Латушкин.
На сегодняшний день все последствия стихии устранены.-0-