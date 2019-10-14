В Минске активисты БРСМ поздравили рожениц с Днем матери

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Минской городской организации БРСМ провели в столичном роддоме №1 акцию "Все начинается с мамы…", приуроченную ко Дню матери. Об этом БЕЛТА сообщили в организации.

Молодежь поздравила женщин с праздником и порадовала мамочек и их малышей подарками: новорожденным подарили детскую одежду, украшенную белорусским орнаментом. В мероприятии приняла участие 51 мама.

"День матери - особый праздник в нашей стране, - отметил первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Клишевич. - В этот праздник хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь и нежность. Надеюсь, эти дети вырастут настоящими патриотами".

С поздравлениями к минчанкам обратился и популярный певец Александр Солодуха. Он исполнил одну из своих недавно написанных песен и порадовал всех совместной фотосессией.

Минская городская акция "Все начинается с мамы…" является одним из многочисленных мероприятий республиканской арт-эстафеты БРСМ "Слова, першае ў жыццi…". Проект стартовал 10 октября в Минске. Он посвящен Дню матери и направлен на укрепление института материнства и повышение статуса женщины-матери в обществе. В эти дни мероприятия проекта проходят во всех районах столицы и включают спортивные праздники, соревнования молодых мам, мастер-классы и интерактивные программы, творческие встречи, чествование матерей, выставки, заседания клубов молодых семей, концерты художественной самодеятельности, поздравление мам в родильных домах.-0-