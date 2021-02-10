В Минске более 80% загрязняющих веществ поступают в атмосферу от выхлопных газов автотранспорта

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определяющее влияние на загрязнение воздуха в Минске оказывают выхлопные газы автотранспорта, а не выбросы промышленных предприятий. Об этом сегодня рассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий на отчетной коллегии, посвященной итогам работы комитета и планам на текущий год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комитет постоянно контролирует деятельность предприятий по сокращению объемов выброса загрязняющих веществ. Отмечу, что выбросы промышленных предприятий города не оказывают определяющее влияния на загрязнение атмосферного воздуха в Минске, поскольку более 85% загрязняющих веществ выбрасывается в воздух с отработавшими выхлопными газами автотранспорта", - рассказал Степан Дубницкий.

По словам председателя комитета, растет количество автомобилей личного пользования. Вместе с тем для снижения количества выбросов загрязняющих веществ от мобильных источников в городе проводят лизинговую политику, которая позволяет обновлять автомобили на экологические классы Евро-5, Евро-6, а также увеличивают долю электрифицированного общественного транспорта. "Благодаря ликвидации источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе на ОАО "МТЗ", повышения эффективности газоочистных установок на предприятиях, расширению сети городского пассажирского транспорта, работающего на электрической тяге, и иных природоохранных мероприятий в 2020 году показатель по сокращению выбросов на 700 т полностью выполнен", - отметил Степан Дубницкий.

Согласно мониторингу Белгидромета метеорологические условия в 2020 году в столице были благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. "По результатам стационарных наблюдений в прошлом году среднегодовые концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе столицы были ниже, чем в Могилеве, Витебске, Бресте, а оксида углерода - ниже, чем в Бресте, Витебске и Гомеле. Тем временем загрязнение воздуха аммиаком и формальдегидом в Минске ниже, чем в других областных центрах", - рассказал Степан Дубницкий.

Состояние воздуха в 2020 году в Минске оценивалось в основном как "хорошее" и "очень хорошее". Количество периодов с "умеренным", "удовлетворительным" и "плохим" качеством атмосферного воздуха было незначительным.-0-

В Минске в прошлом году выявлено 51 нарушение в области охраны окружающей среды