18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца года будут введены 4 детских сада. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Макаревич.

"Минск работает над обеспечением доступности учреждений дошкольного образования. В этом году планируется ввод в эксплуатацию 7 учреждений дошкольного образования на 1 тыс. 600 мест. Три из них уже введены, дополнительно создано 650 мест для детей раннего и дошкольного возраста. К началу учебного года планируем ввести в эксплуатацию еще одно дошкольное учреждение и три до конца года в зависимости от степени их готовности", - рассказала Елена Макаревич.

По ее словам, в течение 5 лет в Минске увеличивается количество воспитанников учреждений дошкольного образования. Если в 2016/2017 учебном году детские сады посещали 96 тыс. детей, то в прошедшем - 101,8 тыс. За последние 5 лет возрос и процент охвата детей дошкольным образованием с 1 до 6 лет. В прошлом учебном году он достигал 96,3% - это самый высокий процент из всех регионов.

Параллельно идет развитие групп с белорусским языком обучения. "В прошедшем учебном году значительно возросло количество таких групп. Если в 2018/2019 учебном году их было 144, то в прошедшем - 182. Эти группы открываются по запросу родителей. На сегодняшний момент мы удовлетворяем все запросы", - отметила главный специалист.

Хорошо развита сеть групп кратковременного пребывания детей. "Дошкольное образование не является обязательным, но многие родители желают, чтобы ребенок посещал детский коллектив. Поэтому мы также идем по развитию этого направления. В прошлом году у нас функционировало 439 таких групп, которые посещали 5115 воспитанников, - добавила Елена Макаревич. - Значительная работа проводится по укреплению и сохранению здоровья детей, и она дает свои результаты. Об этом говорят цифры - это количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В 2019 году в Минске этот показатель составил 3,9 дня".-0-

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