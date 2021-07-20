В Минске ежегодно заменяют более 30 км сетей водоснабжения

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ежегодно заменяют более 30 км изношенных сетей водоснабжения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал" Антон Голоскок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минскводопровод" занимается эксплуатацией и обслуживанием линий и сооружений водоснабжения. В связи с расширением города и увеличением числа потребителей длина водопроводных сетей постоянно увеличивается. Сейчас их протяженность насчитывает около 3,1 тыс. км. Работы по замене изношенных сетей водоснабжения проводятся ежегодно. Обычно меняем около 30 км линий (примерно 3%). В дальнейшем планируем наращивать темп", - рассказал Антон Голоскок.

За сутки столичные жители потребляют до 450 тыс. куб.м воды из подземных и поверхностных источников. В настоящее время на стадии реализации находится проект полного перевода Минска на артезианские источники. Его планируют реализовать к 2025 году.

Начальник производства "Минскводопровод" также сообщил, что водозаборные колонки централизованно демонтировать в столице не планируют. "Такие работы обычно проводятся в случае сноса частного сектора и при новом строительстве", - добавил Антон Голоскок.-0-