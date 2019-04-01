В Минске изменились названия некоторых остановок транспорта

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые наименования присвоены трем остановочным пунктам общественного транспорта в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, остановка "Масюковщина" по ул. Масюковщина в обоих направлениях переименована в "Переулок Колесникова", остановка "Колесникова" (по ул. Колесникова и Люцинская) в направлении ул. Налибокская и Каменногорская - в "Каменная горка - 3", остановка "Каменная Горка - 3" по ул. Люцинская в обоих направлениях - в "Поликлиника №40".

В связи с окончанием работ по расширению переулка Колесникова и разворотного кольца пассажирского транспорта с 8 апреля вносятся изменения в работу маршрутов №60, 83Э, 101, 121, 125, 140, 1026-ТК, 1107-ТК, 1112-ТК, 1130-ТК, 1183-ТК, 1230-ТК, 1259-ТК.

На существующем остановочном пункте "ТЦ Ждановичи" по пер. Колесникова со стороны железной дороги сохраняется только высадка пассажиров. Посадка пассажиров будет осуществляться на новой площадке, обустроенной на противоположной стороне проезжей части со стороны жилой застройки.-0-