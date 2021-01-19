В Минске количество автохлама во дворах увеличилось почти в 1,5 раза

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске почти в 1,5 раза возросло количество неэксплуатируемых транспортных средств, которые помещают на охраняемые автостоянки. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников.

"За последние годы автохлама в столичных дворах стало больше. Количество машин, которые впоследствии поступают на охраняемые автостоянки, тоже возросло. Если в 2019 году разместили на территории 219 единиц неэксплуатируемых транспортных средств, то в 2020-м - 341", - рассказал Петр Прудников.

На увеличение количества неэксплуатируемых транспортных средств во дворах и их последующее размещение на охраняемой территории влияют несколько факторов. Это автомобилизация столичных жителей, недобросовестное отношение к личной технике, а также активная работа местных исполнительных органов и горожан по приведению территорий дворов в надлежащий порядок. "В последнее время активизировались жители дворов. Люди обращаются в диспетчерскую службу 115.бел с просьбой убрать со двора старые или побитые неэксплуатируемые машины, - отметил Петр Прудников. - После обнаружения автохлама его владельцу приходит извещение с требованием переместить транспорт. Если этого не происходит, машина попадает на охраняемую стоянку. По большей части автомобили так и остаются бесхозными. Только около 40% автовладельцев возвращаются и забирают транспорт".

Согласно указу Президента Беларуси №348 "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации" автохламом признаются машины, на которых отсутствуют стекла, колеса, элементы кузова, имеются деформация и другие повреждения, при которых запрещается участие в дорожном движении. А также такие автомобили, которые стоят без движения более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживаются в надлежащем состоянии.

Размещать неэксплуатируемые транспортные средства вне охраняемых мест для хранения, за исключением дворов и придомовых территорий одноквартирных и блокированных жилых домов, запрещается. При нарушении собственнику транспорта направляют извещение о необходимости в течение 30 календарных дней переместить неэксплуатируемое транспортное средство на охраняемую стоянку, привести в надлежащее состояние или утилизировать. Если реакции не последовало, автомобиль отправляют на охраняемую стоянку.-0-