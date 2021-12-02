В Минске мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, с 07.00 до 21.00 датчики включены на 36-м км МКАД (90 км/ч). С 08.00 до 20.00 они будут работать на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 системы контроля будут следить за дорожной обстановкой на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч), пр.Притыцкого, 60 к.5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), а также ул.Академической, 30 (60 км/ч). С 20.00 до 03.00 мобильные датчики включат на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-