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14 мая 2021, 07:18

В Минске мобильные датчики контроля скорости работают в 11 местах

Фото из архива
Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 - МКАД, 17-й км (90 км/ч); ул.Денисовская, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); с 12.00 до 24.00 - пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Партизанский, 108 (60 км/ч); пр.Партизанский, 147 (60 км/ч); ул.Орловская, 80 (60 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч);

с 19.30 до 3.00 - ул.Ташкентская, в районе моста через Свислочь (60 км/ч); ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч); пр.Жукова, 17 (60 км/ч).

"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - отметили в УГАИ.-0-

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