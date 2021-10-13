В Минске мобильные датчики скоростного контроля будут действовать на 11 участках

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня, 13 октября, мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Датчики скоростного контроля будут работать в следующих местах. С 12.00 до 24.00: ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч);
пр.Партизанский, 75 (60 км/ч); ул.Орловская, 80 (60 км/ч); пр.Пушкина, 55 (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 19-й км МКАД (90 км/ч);
ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч); ул.Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул.Денисовская в районе пересечения с пер.Соколянским
(60 км/ч). С 20.00 до 03.00: ул.Московская, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в
направлении пр.Независимости (60 км/ч).
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.
Дорожную разметку будут наносить на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Ландера; участок ул.Нестерова от ул.Ангарской до ул.
Илимской; ул.Мазурова; ул.Космонавтов; ул.Григория Ширмы.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-