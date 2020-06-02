В Минске могут построить больницу с возможностью перепрофилирования в инфекционную

2 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Минске в районе Долгиновского тракта могут построить новую многопрофильную клиническую больницу, которая при необходимости может быть полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее, до 2013 года, велись проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек. Потом работы были приостановлены. "У нас на ул.Крапоткина есть инфекционная больница. Она достаточно старая. Когда столкнулись с этой бедой - коронавирусом, то увидели, что больных с инфекцией в чистом виде, как правило, нет. Это люди, у которых есть сердечно-сосудистые, какие-то хирургические, онкологические проблемы. И завезти их в инфекционную больницу, где профиль только инфекция, сложно. Необходимо везти в определенную специализацию. В этом случае мы приходим к мнению, что нужно построить такую серьезную больницу, которая, если понадобится, может в целом переходить на профиль для работы с инфекциями", - пояснил Анатолий Сивак.

Он отметил, что этот вопрос связан со стоимостью объекта и сроками начала строительства. "До 2013 года этот проект прорабатывался с французской компанией. Там имеются определенные и стоимость, и структура. Нам нужно переработать эту документацию, чтобы выйти и на цену, источники финансирования этого проекта. Одобрена наша дальнейшая проработка по нему", - сказал Анатолий Сивак.-0-