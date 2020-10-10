Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске можно оплатить проезд с помощью QR-кода в 55 маршрутных такси, сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь". "В целях улучшения качества оказания услуг по перевозке пассажиров предоставлена возможность безналичной формы оплаты проезда посредством сканирования QR-кода c использование систем "Оплати" или Cashew на определенных маршрутах. Для оплаты проезда необходимо с помощью смартфона считать соответствующий QR-код в салоне маршрутного такси", - рассказали на предприятии. Бесконтактная оплата проезда организована на маршрутах 1001-ТК "ДС Ангарская-4 - ж.д. Вокзал", 1097-ТК "Д/С Ангарская-4 - ТД Ждановичи", 1119-ТК "Степянка - ст. Ждановичи", 1409-ТК "Ст.м. пл.Я.Коласа - РНПЦ онкологии - Тубдиспансер", 1547-ТК "Ж/д ст.Колодищи - ДС Корженевского", а также 1130-ТК "Д/С Серова - ТД Ждановичи (ул. Колесникова)" и 1259-ТК "ТЦ Ждановичи - Минсрыбпром". Помимо этого, такая возможность появилась в направлениях 492-ТК "ДС Дружная - Мачулищи", 493-ТК "ДС Дружная - Самохваловичи", 1002-ТК "Военная академия - Комаровский рынок - ТЦ Ждановичи", 1004-ТК "Ст.м.Восток - Новая Боровая", 1006-ТК "ДС Чижовка-1 - Вокзал", 1073-ТК "ДС Серова - ТД Ждановичи", 1077-ТК "Сухарево-6 - Академия наук - Комаровский рынок", 1107-ТК "ТЦ Ждановичи - Сеница", 1400-ТК "АВ Центральный - Национальный аэропорт "Минск", 1430-ТК "АВ Центральный - Национальный аэропорт "Минск" (через Сокол) и многих других. Полный список приведен на сайте учреждения "Столичный транспорт и связь". Кроме того, на городских экспрессных автобусных маршрутах № 1400-ТК "АВ Центральный - Национальный аэропорт Минск", 1430-ТК "АВ Центральный - Национальный аэропорт Минск" (через Сокол) предоставлена возможность безналичной оплаты проезда посредством платежной карточки любого белорусского банка с использованием кассового терминала.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!