В Минске на новогодний этап акции "Профсоюзы - детям" было выделено около Br2,5 млн

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские профсоюзы на новогодний этап акции "Профсоюзы - детям" выделили около Br2,5 млн. Мероприятия для детей проходили с 10 декабря по 10 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского объединения организаций профсоюзов.

На благотворительную помощь подшефным интернатским учреждениям Минска направлено более Br25,6 тыс. Часть выделенных средств первичные профсоюзные организации затратили на билеты на елки, подарки и прочее для детей работников организаций, добавили в профсоюзе.

По традиции частью благотворительной акции стали городские профсоюзные елки, которые проходили в декабре-январе во Дворце культуры ветеранов и Дворце культуры профсоюзов. Их посетили 6960 детей, которые посмотрели веселые представления и получили сладкие подарки. На приобретение билетов и подарков столичные профсоюзы затратили более Br51,6 тыс.

В профсоюзе добавили, что все новогодние и рождественские мероприятия проходили с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением санитарных норм и правил.-0-