В Минске на остановках появятся терминалы для активации бесконтактных смарт-карт

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На остановках общественного транспорта в Минске оборудуют 102 терминала для активации бесконтактной смарт-карты (БСК). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.

"На столичных остановках в течение мая оборудуют терминалы для активации удаленного пополнения бесконтактной смарт-карты. Уже оборудовано 99 аппаратов, всего планируем установить 102", - рассказала Елена Громыко.

Терминалы позволяют самостоятельно приобретать безлимитные или разовые поездки на общественном или подземном транспорте. Для того, чтобы пополнить баланс поездок на карте, необходимо зайти на официальный сайт ГП "Минсктранс", перейти в окно "Оплата проезда", выбрать графу "Пополнение БСК через ЕРИП", пройти регистрацию и "привязать" к созданному профилю бесконтактную смарт-карту. "После выбора нужного варианта поездок оплата производится через ЕРИП. Информация о расчете действительна 30 дней. За это время необходимо приложить карту к одному из устройств активации, которые устанавливают сейчас на столичных остановках. Только после этого открывается доступ к поездкам", - отметила Елена Громыко.

Посмотреть места, в которых установлены терминалы, можно в личном кабинете в разделе "Карта устройств" на сайте ГП "Минсктранс".-0-