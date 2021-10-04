В Минске на пр.Партизанском сегодня временно ограничат движение

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Партизанском проспекте сегодня временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 20.00 до 22.00 вблизи дома №80 по Партизанскому проспекту запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение в направлении станции метро "Автозаводская", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-